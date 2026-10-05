Hondureño se corona campeón del Tour de Panamá

REDACCIÓN | El ciclista hondureño Fredd Matute se proclamó ayer campeón general de la edición 2026 del Tour de Panamá, defendiendo con garra y estrategia la camiseta roja de líder en una jornada final cargada de ataques.

La quinta y última etapa del certamen ciclista se disputó en un exigente circuito cerrado en la ciudad de Chitré, Herrera, donde el estadounidense Jhon Borstelman, del equipo Momentum Racing, firmó una destacada actuación tras fugarse en solitario a falta de 8 vueltas para el final.

Borstelman cruzó la meta con un tiempo de 2:14:34. La segunda casilla fue para el chorrerano Christofer Jurado (Servicio Nacional Aeronaval) y el tercer lugar lo ocupó Joel Moreno (Rali Giant), ambos a 25 segundos del vencedor. A pesar de los constantes embates de sus perseguidores en el circuito final, Matute logró aguantar la presión y conservar el liderato general de la carrera.

El podio final de la clasificación general lo completaron el costarricense Gabriel Rojas, a 15 segundos de diferencia, y Christofer Jurado, en la tercera posición a 38 segundos del hondureño.

Tras el cierre de la versión 2026, la Federación Panameña de Ciclismo anunció que la próxima edición del Tour, en 2027, se trasladará a las provincias de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro.