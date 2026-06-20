Future Champions Panamá llega a Betania

Todo se encuentra listo para que este sábado 20 de junio para la celebración de la cuarta edición de Future Champions Panamá, un evento que reunirá a jóvenes promesas del pugilismo nacional en el Gimnasio Yuyín Luzcando, ubicado en el corregimiento de Betania, Ciudad de Panamá.

La jornada deportiva, organizada por la Alcaldía de Panamá, iniciará a las 3:00 p.m., con entrada gratuita al pública, y contará con la participación de atletas en formación que buscan abrirse camino dentro del boxeo amateur, en una competencia diseñada para impulsar el desarrollo de futuros campeones.