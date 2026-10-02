Este show de culturismo de seguro te encantará

REDACCIÓN | La actividad del Culturismo en Panamá vivirá una nueva jornada de emociones con la celebración del NPC Panama Fall Classic 2026 (Regional Oficial Qualifier), el próximo domingo 4 de octubre en el Teatro La Huaca, ubicado en el Centro de Convenciones ATLAPA, en Ciudad de Panamá.

Las puertas se abrirán al público desde las 11:00 a.m., y el ‘show’ arrancará a las 12:00 m.d.

Las categorías en competencia son: Men’s Physique, Classic Physique, Bodybuilding, Bikini, Figure, Wellness, Women’s Physique, Women’s Bodybuilding, Women’s Wheelchair, Women’s Fit Model Division y Womens fitness.

De entre los ganadores Overall, los jueces selecionarán 2 atletas (1 masculino y 1 femenino ) que serán premiados con su inscripción para competir en Gomeisa Ultimate Battle Pro, en Bogotá, a mediados de noviembre próximo.

Adquiere tus entradas a través del WhatsApp: 6850-7599. Antes, el sábado 3 de octubre, se tiene programado la realización de un seminario y registro de atletas desde las 5:00 p.m. en el local The Warehouse, ubicado en el sector de Obarrio. Más detalles en el sitio web: www.npcpanamaclassic.com.