“Estamos a un paso de hacer historia en la Copa América”: Bárcenas

La Selección Mayor Masculina de fútbol de Panamá cumplió este sábado con su primer entrenamiento en la ciudad de Orlando en la previa de su decisivo encuentro ante el seleccionado de Bolivia, en la conclusión de la ronda regular de la Copa América USA 2024.

El onceno panameño entrenó esta mañana en las instalaciones del complejo deportivo del ESPN Wide World of Sport, en el área del Walt Disney World Resort, en la ciudad de Bay Lake, Florida.

La práctica, bajo un fuerte sol, en una temperatura cercana a los 32 grados centígrados, se extendió por hora y media, con el entrenador Thomas Christiansen y su cuerpo técnico martillando las claves en el planteamiento táctico para salir airosos ante los bolivianos.

Al concluir el entrenamiento, los jugadores Édgar Yoel Bárcenas y el guardameta Orlando Mosquera atendieron a los medios de comunicación en una rueda de prensa en el hotel de concentración.

Ambos jugadores se mostraron conscientes de la gran oportunidad que tienen en sus manos de hacer historia en esta prestigiosa competición.

“Estamos a un paso de hacer historia en la Copa América”, dijo Bárcenas.

“El equipo está motivado porque sabe que la chance está ahí”, expresó.

El volante del Mazatlán, del fútbol mexicano, valoró la unión que se respira en el grupo y sobre el rival recalcó que no será un partido fácil.

“Bolivia es una selección con mucha historia, nunca me he enfrentado a ellos, pero seguro que será un partido difícil. Estamos en una competición oficial y seguro que ellos no se van a querer ir con 0 puntos, por lo que van a salir con todo y nosotros tenemos que estar concentrados en lo que nos corresponde para poder sacar el partido”, respondió.

Por su parte, el guardameta Mosquera no escondió el hecho de que están ante el rival más accesible del grupo, sin embargo, aclaró que deberán mostrar esa superioridad en la cancha para lograr el resultado que desean.

“Desde que salieron los grupos, Bolivia era el equipo que teníamos que vencer”, reconoció el número 22 de la Selección Nacional.

Mosquera también valoró la confianza que le ha dado el cuerpo técnico, pese a no haber tenido la regularidad deseada con su club en el fútbol de Israel.

“A pesar de no tener ritmo de partidos en mi club, la confianza que ha tenido el cuerpo técnico en mí ha sido muy grande y eso se lo he devuelto en los partidos», mencionó.

El dueño del arco panameño también destacó la buena química que existe entre los tres arqueros y como todos compiten día a día por obtener ese puesto en la portería.

“En lo personal siempre trato de exigirme y eso me ha ayudado para mantenerme física y mentalmente bien”, indicó.

Partido decisivo

Panamá y Bolivia se verán las caras este lunes 1 de julio, desde las 8:00 p.m., en el Inter&Co Stadium, en Orlando, por la tercera y última fecha del grupo C.

A la misma hora, el líder del grupo Uruguay estará enfrentándose a los anfitriones Estados Unidos, en Kansas City, en el otro partido del grupo C.

La Selección Nacional busca acceder por primera vez a una fase de los cuartos de final de una Copa América.

Para eso, los dirigidos por el DT Christiansen necesitan primero vencer a Bolivia y luego que USA no sume de a tres frente a los uruguayos.

La tabla de posiciones, luego de dos fechas disputadas en el grupo C, tiene a Uruguay primero con 6 puntos, seguido de USA y Panamá, ambos con 3 unidades, pero con ventaja para el equipo de las barras y estrellas por mejor diferencia de goles con +1 contra -1 del onceno nacional.

En el caso de Bolivia, la Verde marcha último del grupo, sin puntos, sin goles anotados y con diferencia negativa de 7 goles en contra en dos partidos.

Bolivia viene de caer por 0-2 en su debut ante Estados Unidos y luego perdió por 0-5 ante Uruguay, el pasado jueves en Nueva Jersey.

Itinerario

Para mañana domingo, el equipo cumplirá con su último entrenamiento previo al partido, nuevamente en las instalaciones del ESPN Wide World of Sports, en horario de 9am a 11am (hora local).

Luego de la práctica, el entrenador y un jugador estarán atendiendo a los medios de comunicación en rueda de prensa en el Inter&Co Stadium, en Orlando, a las 4:30 p.m. hora local.

FUENTE: Federación Panameña de Fútbol