En busca de la mejor versión de Bellingham contra el City

El Real Madrid se juega el miércoles su pase a semifinales de la Champions en el campo del Manchester City, donde los merengues confían en ver la mejor versión del inglés Jude Bellingham para ayudarles a pasar de fase.

El partido se perfila como una apuesta a todo o nada, tras el empate de la ida en el Santiago Bernabéu (3-3), que ha convertido el encuentro en el Etihad en una final adelantada.

Es la ocasión para que Jude Bellingham vuelva a mostrar la imagen que encandiló a los aficionados merengues en la primera parte de la temporada, en la que sorprendió con su capacidad goleadora.

Llegado al Real Madrid el verano pasado procedente del Borussia Dortmund por 103 millones de euros (112 millones de dólares), el inglés no necesitó demasiado tiempo para adaptarse.

El centrocampista, de 20 años, superó rápidamente las expectativas puestas en él con 14 goles en sus primeros 15 encuentros con el Real Madrid, batiendo el récord de 13 tantos de mitos merengues como Cristiano Ronaldo y Alfredo Di Stéfano.

- Más adelantado -

El técnico Carlo Ancelotti no dudó en cambiar su sistema para acomodar a la nueva figura merengue, a la que colocó en una posición algo más adelantada, prácticamente por detrás del delantero.

"Puede jugar como interior, pero creo que como mediapunta es más peligroso", precisaba el técnico merengue en agosto pasado.

Bellingham acumula 20 goles en 34 partidos con la camiseta blanca, en los que también ha dado 8 asistencias, lo que hizo de él un jugador diferencial, especialmente en la primera parte de la temporada.

En el clásico liguero contra el Real Madrid en octubre pasado, Bellingham anotó un doblete para remontar y ganar al Barcelona 2-1 en el descuento.

El centrocampista, también ayudó con una asistencia a la victoria 4-1 sobre el Barça en la final de la Supercopa de España en enero pasado en Riad, logrando su primer trofeo vestido de blanco.

Bellingham ha contribuido en gran medida a que el Real Madrid lidere con solvencia LaLiga, aunque el inglés tiene claro lo que significa la Copa de Europa para el equipo merengue.

"Es la historia del club... Yo soy nuevo, pero tengo televisión desde que era pequeño y no recuerdo a qué edad vi remontando al Madrid cuando yo creía que no era posible", relataba.

- Bajón goleador -

Bellingham lleva cuatro tantos en la Champions en siete apariciones esta temporada, aunque no ha vuelto a ver puerta en Europa desde que empezó la fase de eliminación directa.

Su fenomenal arranque de temporada se ha visto frenado desde el inicio de 2024.

Un esguince de tobillo que le apartó de los terrenos de juego tres partidos y una sanción de otros dos encuentros han perturbado su progresión desde principios de año y el miércoles pasado, en la ida de cuartos contra el City en el Bernabéu pareció no lograr conectar con Vinicius y Rodrygo.

El inglés parecía cansado y sus acciones parecen no tener la frescura que le encumbraron en la primera parte de la temporada.

"De Bellingham lo que ha bajado han sido los goles que ha hecho, que han sido una sorpresa para todo el mundo, el hecho de que ha marcado 20 goles en el primer tramo de la temporada", dijo Ancelotti la semana pasada.

"Ahora está haciendo su trabajo que es de un interior, de un mediapunta, no es de un delantero centro. Ha bajado un poco el nivel de los goles, pero no el rendimiento. No le falta nada, a lo mejor marcar goles, pero antes o después volverá a marcar", añadió el técnico merengue.

Y el partido contra el City se presenta como la gran oportunidad para volver a reencontrarse con el gol y tal vez, volver a ponerse la etiqueta de héroe de su equipo.