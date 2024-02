$!El surf se plantea nuevos retos

El surf panameño quiere modernizar sus fundamentos, enfocando esfuerzos por desarrollar los semilleros, sin descuidar a los que ya están en el camino competitivo.

“Los juniors son el futuro del deporte, son los que van a representarnos, son ese relevo de una generación, donde ya varios atletas están en las últimas, son veteranos, por ello necesitamos nuevos talentos y se necesita mucho apoyo”, recalcó Bruno Sánchez, presidente de la Asociación Panameña de Surf.

“Este es un deporte relativamente costoso, sobre todo los viajes, y el tiempo que tienes que dedicarle para poder llegar al nivel necesario, necesitamos mucho apoyo financiero de tanto de la empresa privada como del Estado, para poder lograr atletas de alto rendimiento, como ya no es un deporte recreativo, sino olímpico, es importante invertir en los atletas del presente”.

Añadió que “el plan estratégico 2024, que consta de cuatro eventos nacionales, tres a cuatro eventos de Stand Up Paddle (SUP), cursos de jueces, cursos de instructores en un futuro próximo, clínicas, y eventos sociales que son una parte de esencial también para la comunidad, que no solamente sea competencia, sino una cultura de surf, busca elevar esta disciplina”.

De igual forma, indicó que “tentativamente puedo decir que tenemos planificado a fin de marzo, un evento en Playa Venao; en abril, otro en Santa Catalina; en junio, en Chame, y otro en Bocas del Toro, a fin de año. A nivel internacional, tenemos varios compromisos, como mundiales, además de respaldar a atletas, que compiten de manera individual en otros circuitos, pero igual, que representan al país”.

El dirigente reconoció que todo lo programado dependerá del presupuesto “que nos adjudica Pandeportes”, por ello hizo un llamado a las autoridades: “por favor, nos tomen en cuenta”.