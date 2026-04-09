El relevo de la Antorcha de los Juegos Suramericanos llega a la Ciudad de Panamá

ML | El recorrido de la antorcha de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 llegará hoy a la Ciudad de Panamá, en un circuito por varias zonas de la capital hasta terminar el próximo 12 de abril, en el acto de inauguración de esta justa deportiva en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Juan Díaz, desde las 6:00 p.m. La entrada a esta ceremonia, que tendrá un espectáculo musical, es gratuita, vía plataforma digital Panatickets.

La antorcha, que retomó ayer su ruta en Metetí, Darién, fue encendida el pasado 27 de marzo, luego que el fuego suramericano fuera traído desde Rosario, Argentina, escenario de la pasada edición de los juegos en 2022.

Desde ese momento, comenzó su recorrido viajando de Ciudad de Panamá a la provincia de Chiriquí, de allí a varias provincias y las comarcas indígenas de Ngäbe Buglé y Guna Yala.

En ciudad capital, desde hoy, se prevé que el relevo de la antorcha pase por el Puente de las Américas, Panamá La Vieja, Cinta Costera, Calzada de Amador y sectores populares de alta participación ciudadana. Sumado a la presencia de varias figuras del deporte local.