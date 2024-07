El jamaicano Oblique Seville confía en "abrazar el legado" de Bolt

El prometedor velocista jamaicano Oblique Seville confía en seguir el legado de su compatriota Usain Bolt y brillar en los Juegos Olímpicos de París (26 julio-11 agosto), después de haber rozado el podio en los últimos grandes campeonatos.

A sus 23 años, Seville impresionó esta temporada al vencer al campeón mundial estadounidense de los 100 metros, Noah Lyles, a principios de junio en Kingston con un tiempo de 9 segundos y 82 centésimas.

Repitió luego ese tiempo en las selecciones jamaicanas de finales de junio, por detrás de Kishane Thompson (9.77).

Pregunta: ¿Qué aprendió de los Juegos de Tokio en 2021, donde fue eliminado en semifinales de los 100 metros?

Respuesta: "En Tokio era muy joven, tenía 20 años. Aquella temporada olímpica no había sido muy buena, había tenido algunos problemas. Fui allí a ganar experiencia para los años siguientes, era lo que me faltaba. Todo comenzó de verdad en Oregón en 2022 [en el Mundial de Eugene]".

P: Fue cuarto en los 100 metros del Mundial de Eugene y un año después también cuarto en la misma prueba en el Mundial de Budapest...

R: "En esos campeonatos aprendí a gestionar qué es enfrentarte a adversarios muy fuertes, contra los que tienes que hacerlo todo perfectamente. En las últimas temporadas siempre me vi frenado por las lesiones, nunca estuve al máximo físicamente. Este año no he tenido ningún problema, por ahora es mi mejor temporada. Demostré en las pruebas de selección de Jamaica que soy capaz de alcanzar mi objetivo olímpico".

P: Con usted y con Kishane Thompson, ¿puede Jamaica volver a lo más alto en el esprint masculino?

R: "Claro que sí. Tenemos también a Ackeem Blake. Los tres hemos corrido en menos de 10 segundos y tenemos menos de 25 años [Blake y Thompson tienen 22 años]. Los tres estadounidenses clasificados para París tienen todos más de 25 años. El futuro es nuestro".

P: ¿Siente que puede ganar en los Juegos de París?

R: "Uno de nosotros puede llegar a la cima en París y yo me incluyo en la terna. Estoy entre los aspirantes a medalla".

P: ¿Por qué corre tan poco fuera de Jamaica?

R: "No responde a una estrategia. En los últimos años he tenido problemas físicos, en la espalda y en los isquiotibiales, que están conectados. También tuve dolores en el dedo de un pie y eso me impidió correr los 200 metros [en París-2024 solo participará en los 100 metros]. Me cuesta correr la curva, el dolor resulta incómodo. Pero incluso corrí un 200 metros rápido este año (20.17)".

P: ¿Sigue el atletismo desde que era niño?

R: "¡Todos veíamos a Usain Bolt cuando éramos niños!".

P: Tiene el mismo entrenador que Bolt, Glen Mills...

R: "Quería que Glen Mills fuera mi entrenador, soñaba con eso. Es un placer trabajar con ese hombre, que es tan inteligente".

P: ¿Acude a veces Bolt al entrenamiento?

R: "Usain nos visita a veces. Sabe qué estamos viviendo y comprende todos los aspectos de nuestro deporte".

P: ¿Le da consejos?

R: "Hace bastante tiempo me dijo que tenía que encontrar mi motivación profunda. Me dijo que para él era su familia. Mi familia siempre deseó mi éxito, así que encontré ese equilibrio, trato de dar el máximo para hacer que mi familia sea feliz. Desde el fallecimiento de mi padre [en 2018] es eso lo que me guía".

P: Ser un velocista que representa a Jamaica después de los años de Bolt, ¿genera demasiada presión?

R: "No diría que es un peso. Jamaica tiene una gran historia en la velocidad masculina, con muchas medallas, gracias a Usain Bolt, pero también otros velocistas como Asafa Powell y Yohan Blake, así que ahora me corresponde a mi abrazar ese legado. Es solamente una cuestión de perspectiva. Simplemente, hay que aceptarlo".

P: ¿Qué piensa del récord del mundo de los 100 metros de Usain Bolt [9.58, conseguido en 2009]?

R: "Prefiero no pensar en los récords. ¡Estoy a años luz de ese crono!".