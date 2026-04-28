El ‘Fan fest’ en Toronto

La FIFA y la ciudad de Toronto han ofrecido un primer vistazo de lo que será el FIFA Fan Festival, del Mundial 2026, en esa ciudad en Canadá.

El evento, que se tomará The Bentway y el Sitio Histórico Nacional de Fort York durante 22 días a partir del 11 de junio, hasta la final del torneo, el 19 de julio, incluirá programación diaria de partidos y actuaciones musicales, además de una variedad de comida y servicios que varían según el tipo de entrada adquirida.

Se retransmitirán un total de 46 partidos en directo a través de las pantallas instaladas. Más de 75 artistas locales del área metropolitana de Toronto y Ontario estarán en tarima. Cabe resaltar que, en Toronto, la Selección de Panamá jugará sus dos primeros partidos del Grupo L del Mundial: el 17 de junio, ante Ghana; y el 23 de junio contra Croacia.

El tercer y último partido de la fase de grupos será contra Inglaterra en New York/New Jersey, el 27 de junio. Las entradas de admisión general son gratuitas, aunque se pueden adquirir experiencias premium.

La reserva de boletos solo estará disponibles online con antelación, a partir del 6 de mayo.