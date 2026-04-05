Dupla estadounidense se corona campeona del Panamá Open 8 de frontenis

La pareja estadounidense integrada por Rafael Palenzuela y Carlos Pino se alzó con el título del certamen continental de frontenis Panamá Open 8, tras imponerse en una reñida final a los panameños Javier López y Dayron Mateo, campeones defensores de la primera categoría en la edición 2025.

El dúo, representante del Big Five Club de Miami, Florida, logró la victoria con marcador ajustado de 30 a 26, en un partido marcado por la paridad y constantes cambios de dominio entre ambos equipos, que ya habían mostrado solidez durante las rondas clasificatorias.

El tercer lugar de la categoría principal fue para los cubanos Norge Andrés Justiz y Johan Martínez, quienes completaron el podio del torneo.

El evento, disputado en las canchas de la Sociedad Española de Beneficencia, también definió a sus campeones en otras categorías. En la segunda división, los mexicanos Zhamyr Flores y José Figueroa vencieron a los panameños Ernesto Alemán y Rolando Ortiz con marcador de 30 a 21. El tercer puesto fue para la dupla azteca conformada por Gabriel Rodríguez y Mario Escamilla.

En la tercera categoría, los representantes de Estados Unidos Orlando Alonso y Abel Hernández se coronaron campeones tras superar a Sergio Hernández y Haiko Hedman por 30 a 26. El podio lo completaron las duplas panameñas Carlos Ortega / Arnulfo Suárez y Henry Pozo / Jorge Sauders.

En la división máster, el título quedó en manos de Henry Pozo y Jorge Sauders, quienes derrotaron con claridad a Alfonso Fong y Pedro Rueda por 30 a 14, en un duelo entre equipos panameños. El tercer lugar fue para Carlos Ortega y Enrique Sanson.

En la rama femenina, las cubanas Wendy Durán y Daniela Darriban se consagraron campeonas al vencer en la final a Mairely Álvarez y Saraí Álvarez con un contundente 30 a 15. El podio fue completado por las panameñas Marilú González y Karina González.