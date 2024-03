Dimitrov "me hizo sentir como si tuviera 13 años", reconoce Alcaraz

El tenista español Carlos Alcaraz reconoció la superioridad del búlgaro Grigor Dimitrov, su inesperado verdugo este jueves en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami, afirmando que jugó un partido "casi perfecto".

Pregunta: ¿Qué es lo que más le impresionó del partido de Dimitrov?

Respuesta: "Creo que jugó un tenis increíble, casi perfecto, si es que se puede decir 'perfecto'. No pude encontrar soluciones. No pude encontrar la manera de hacerle sentir incómodo en la pista. Fue un gran partido por su parte".

P: En algunas derrotas anteriores se mostró contento con su juego, incluso en Indian Wells dijo que estaba más satisfecho con su nivel que con los resultados. ¿Cómo lo definiría esta noche?

R: "Creo que jugué un buen tenis. Salí de la pista pensando que probablemente tendría que haber cambiado mi juego un poco antes, pero de todos modos siento que jugué un buen tenis. No perfecto, pero bueno.

Sí tengo muchas frustraciones ahora mismo, porque me hizo sentir como si tuviera 13 años (sonríe). Fue una locura. Le estaba diciendo a mi equipo que no sabía lo que tenía que hacer, cuál es su punto débil. No sé nada. Por eso siento frustración ahora mismo".

P: ¿Cómo se siente ahora de cara a los próximos retos?

R: "No lo sé. Tengo que esperar unos días para verlo todo pero ahora mismo no hay tiempo para venirse abajo. Hay muchos torneos, la temporada acaba de empezar. Tengo que entrenar. Estoy al 100% de fuerzas para seguir practicando bien y con muchas ganas de jugar el próximo torneo".