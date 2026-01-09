“Día de las Estrellas” reunirá a reconocidos peloteros en el Estadio Mariano Rivera este 10 de enero

La Liga Provincial de Béisbol de Panamá Oeste informó que el sábado 10 de enero se celebrará el “Día de las Estrellas”, en el Estadio Mariano Rivera, en el distrito de La Chorrera, como antesala al partido entre Los Santos y Panamá Oeste, correspondiente al torneo juvenil 2026.

De acuerdo con la organización, el evento contará con la participación de peloteros panameños de las Grandes Ligas (MLB) y prospectos de Ligas Menores, quienes compartirán con los fanáticos en una jornada dedicada al béisbol nacional.

Asimismo, se detalló que a partir de las 5:30 p.m., en el Museo del Estadio Mariano Rivera, los jugadores estarán firmando autógrafos para el público asistente. Posteriormente, a las 6:45 p.m., se realizará la dedicatoria oficial del partido, previo al inicio del encuentro, programado a las 7:00 p.m.