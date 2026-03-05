Desafiado límites con el IRONMAN 70.3

El IRONMAN 70.3 Latin American TriClub Championship, versión 2026, evento más importante del triatlón en Panamá, que combina natación, ciclismo y maratón, reunirá a más de 1,500 atletas, de unos 60 países, incluido Panamá, que aportará cerca de 400 participantes.

Esta es la cifra más alta desde que la franquicia IRONMAN llegó a Panamá en 2012 y marca un hito en la gestión del evento bajo la producción actual de Razzpao Latam, empresa que tomó las riendas en el año 2022.

La cita es el domingo 22 de marzo, desde las 6:30 a.m., comenzando en el Balboa Yacht Club, en la Calzada de Amador, Ciudad de Panamá, con una ruta que paso por natación en las aguas del Canal de Panamá y un nuevo trazado de ciclismo (90 km) que conecta la Calzada (Plaza Figali) con la Cinta Costera, Vía Israel y Panamá Viejo (rotonda); y una carrera pedestre (21 km) en Amador.

Se hará una transmisión en vivo por el canal oficial de YouTube: IRONMAN 70.3 PANAMÁ. Previo al evento, que se prevé tenga un impacto de más de $4.6 millones a la economía panameña, se realizará una Expo IRONMAN, los días 20 y 21 de marzo en el Hotel Marriott Panamá, que será abierta al público.