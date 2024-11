ML | “Las administraciones anteriores han caído en hacer obras y buscar después como mantenerlas; yo siempre hablo de que en el medio de eso existe el ‘modelo de gestión’. No podemos pretender que el gobierno subsidie eternamente las instalaciones deportivas”, destacó el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez. Agregó que “por ejemplo, aquí se juega béisbol regularmente cuatro meses al año, ¿qué pasa con los ocho meses restantes? Aquí hay que hacer otro tipo de actividades y eventos (festivales, conciertos o ferias). Otro tipo de ligas [deportivas], ya sean aficionadas, pero cobrándole a la gente, para que esas infraestructuras generen ingresos y que estos ingresos entren a una cuenta de autogestión. Porque no hace ningún sentido construir por construir, pues cada comunidad quiere y requiere de instalaciones deportivas, pero como digo, se construye para luego ponerle candado, eso no tiene sentido”.