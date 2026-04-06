Confía que centro estará listo para juegos Sura Jr.

redacción | Sobre la culminación y entrega de la remodelación del Centro de Alto Rendimiento para el tenis Fred Maduro, ubicado en Llanos de Curundú, Ciudad de Panamá, Juan Fondevila, presidente de la Federación Panameña de Tenis (Feptenis), afirmó estar seguro, que “con el trabajo en mancuerna de la directiva de la federación, el contratista y Pandeportes, vamos a lograr el objetivo”.

La instalación lleva meses en una restauración y Pandeportes ha establecido el 15 de abril como fecha límite para que esté lista, pues será uno de los escenarios de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que se celebran del 12 al 25 de abril próximo.

“Es retador, por el tiempo que nos queda” para el arranque de los juegos, “que implican exigencias internacionales”, indicó Fondevila, y recalcó que el tenis de Panamá competirá en esta justa regional con cuatro atletas (dos chicos y dos chicas). El torneo de tenis se realizará del 20 al 24 de abril.

“Tenemos altas expectativas. Ojalá esto sea un crecimiento adicional para nuestros atletas, creo que será enriquecedor”, añadió.