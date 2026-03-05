$!Cholo Moon enfrenta esta tarde a Sol Auyan Tepuy

Luego de 88 días de haberse medio en la versión 57 del Clásico Internacional del Caribe, vuelven a encontrarse Sol Auyan Tepuy y Cholo Moon, segundo y quinto, respectivamente, en esa carrera celebrada en Panamá.

Sol Auyan Tepuy, llega a esta prueba luego de haber capturado un segundo lugar en su última presentación. Ahora tendrá la conducción del aprendiz José Valdés, con un peso de 110 libras quien intentará controlar a este potro de cuatro años, propiedad del Stud Kung Hey.

Su mayor enemigo será Cholo Moon, un potro alzán, del Palace Moon, que el pasado 14 de febrero dominó en 1,200 metros a sus adversarios por tres cuerpos de ventaja. Este ejemplar que llega esta carrera con un peso de 1,040 libras, ha mejorado su salida de la gatera y mantiene a Said Sánchez como jinete ya que lo conoce muy bien y sabe en qué momento accionarlo para conquistar la victoria.

Ambos ejemplares no presentan trabajos durante las últimas semanas, pero sí galopes suaves.

Será una carrera interesante en la apertura del pool de 5, en distancia de 1,300 metros y por premio de 6,500 dólares donde fuera de los dos ejemplares mencionados hay caballos nacionales ganadores de 2 y 3 carreras que vienen a la contienda en la jornada de hoy jueves en el Hipódromo Presidente Remón, ubicado en Juan Díaz, Ciudad de Panamá.

En total, se desarrollarán siete carreras, que inician a las 4:45 de la tarde. Por el momento no se han reportado retiros, pero si los siguientes cambios: 4ta. Carrera #1 Mom J. 116 LIBRAS; y 7ma. Carrera #7 Marguerine, la montará José Marshall.