Brigo regresa para enfrentar a Imperator

Brigo reaparece en la carrera más importante de hoy jueves, en el Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, luego de su participación en el Clásico Internacional del Caribe donde ocupó la tercera posición, hace cuatro meses.

El pensionista del Quantum Stable llevará la conducción de Yonis Lasso en la quinta carrera, que se disputará sobre 1,200 metros y enfrenta a un lote de nacionales ganadores de 2 y 3 carreras, incluyendo a Imperator, que viene de dos victorias contundente al hilo.

Brigo, tras una recuperación de 123 días, tiene registrado tres trabajos matutinos, siendo el último uno de 800 metros, fácil en pelo. Vuelve a la cancha con un peso de 1,125 libras, lo que representa un aumento de 15 libras con respecto a su última actuación.

Este hijo de Indiano no ha corrido distancia corta en buen tiempo, así que veremos si esto, aunado a la inactividad, incide en su capacidad rematadora. La programación de hoy consta de siete carreras que inician a las 4:45 de la tarde. Hasta el momento solo se ha reportado el retiro de Sol Colosal #1, en la primera carrera.