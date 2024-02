Bicampeón mundial de surf Filipe Toledo anuncia pausa para cuidar su "salud mental"

El surfista brasileño Filipe Toledo, actual bicampeón mundial, anunció una pausa en su carrera para cuidar de su "salud mental", aunque aseguró que participará en los Juegos Olímpicos de París.

"Voy a tomarme un tiempo de descanso, de relajación, cuidar de mi familia, de mí, enfocarme en las Olimpiadas", dijo el laureado surfista, de 28 años, en una historia en su cuenta en Instagram publicada el domingo.

'Filipinho' afirmó que dejará de competir en el circuito mundial de este año, pero la World League Surf (WSL), que organiza el evento, informó que le otorgará una invitación para la contienda de 2025.

Único brasileño en ganar dos campeonatos mundiales consecutivos de la WSL, una proeza conseguida en 2022 y 2023, Toledo hizo el anuncio al término de la primera etapa del circuito mundial de 2024, disputada en Hawái.

Su participación estuvo por debajo de lo esperado y se retiró de la repesca, disputada el 31 de enero, debido a una intoxicación alimentaria.

La desistencia y su desempeño provocaron críticas en su contra en redes sociales. Entonces, su padre, Ricardinho Toledo, pidió comprensión por la salud de su hijo.

"En el pasado he sido sincero sobre algunos de mis problemas, no solo con las lesiones, sino también con la salud mental. Competir al más alto nivel durante la última década me ha pasado factura, y necesito un descanso para recuperarme de cara al próximo capítulo de mi carrera", escribió 'Filipinho' el domingo en Instagram.

Toledo garantizó su cupo a los Juegos de París, cuyas pruebas de surf deben realizarse en Tahití, en el Océano Pacífico, entre el 27 de julio y el 4 de agosto, por medio del ránking de la WSL.

Según la prensa brasileña, pese al anuncio de su pausa, participará en los ISA Games, que se celebrarán entre febrero y marzo en Puerto Rico, donde Brasil puede sumar un tercer boleto masculino para los Olímpicos.

El gigante latinoamericano, potencia mundial de este deporte, buscará repetir el oro ganado por Ítalo Ferreira en Tokio-2020, en el estreno olímpico del surf.