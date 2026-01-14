Autogestión y mejores ‘acuerdos’

Miguel Ángel Ordoñez, director general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) reconoció que el “sistema actual no funciona” en cuestiones como la administración de instalaciones deportivas públicas del país.

En entrevista publicada ayer por “Noticias 180 Minutos con Álvaro Alvarado”, Ordóñez se refirió al uso de coliseos, donde se realizan eventos, muchos en que sus organizadores ganan dinero, pero la entidad no recibe parte de esas ganancias.

El también golfista aseguró que no busca ‘atacar’ a ninguna federación deportiva, pero ve injusto que la entidad o Estado panameño no reciba “un centavo” de la taquilla o comercialización de eventos que se celebren en estadios públicos.

“Aquí hay personas que vienen lucrando de las instalaciones deportivas del país por muchísimos años, y si uno trata de meterse para cambiar eso, salen los ataques personales. Aquí hay que llegar a acuerdos, que pasan por leyes. Así que tendremos que sentarnos con las federaciones, con la Asamblea Nacional, el mismo gobierno central, y llegar a consensos”, recalcó.

El funcionario afirmó que se trabaja con cuentas de autogestión en cada estadio bajo su responsabilidad, que permita que aportes de la empresa privada vayan a un fideicomiso administrativo que maneja un banco estatal, como Caja de Ahorro, para que se puedan pagar, de manera directa, gastos de mantenimiento, entre otros.