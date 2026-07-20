Autódromo Panamá fue escenario de nuevos récords en competencia de aceleración

Pilotos de Panamá, Costa Rica y Nicaragua participaron este fin de semana en una jornada de aceleración que dejó nuevos récords personales, competencias cerradas y la participación de 12 corredores internacionales en el Autódromo Panamá.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la actuación del panameño Jacobo Malca, quien al volante de su Mustang “El Oty” registró un tiempo de 9.876 segundos, convirtiéndose en uno de los pilotos que logra romper la barrera de los 10 segundos.

Otro de los protagonistas fue Iván Olmos, quien, a bordo de un Volkswagen GTI, se adjudicó el primer lugar en las tres válidas del campeonato dentro de la categoría de los 14 segundos. El resultado tuvo un significado especial al tratarse de su primera participación en un campeonato de drag racing.

Entre los pilotos internacionales destacó el costarricense Diego Aguilar, quien en su debut en la pista mejoró su marca personal al detener el cronómetro en 9.12 segundos con un Honda Civic serie K AWD.

La competencia también estuvo marcada por los enfrentamientos entre pilotos panameños y costarricenses, cuyos tiempos se definieron por diferencias mínimas, manteniendo la expectativa del público durante cada salida.

Además de la actividad en pista, algunos asistentes participaron en experiencias organizadas durante el evento. Una de las ganadoras de un sorteo cedió su lugar a su hija, quien recorrió la pista como copiloto en un vehículo de la categoría de los 9 segundos conducido por José Alberto Corona.

La jornada concluyó con una presentación musical de los artistas Gaza Fish y Killa Ranks, que puso fin a un fin de semana dedicado a las competencias de aceleración.