Anfitrión que llenó expectativas

Panamá volvió a demostrar su alta capacidad en organizar y albergar competencias deportivas de talla internacional. Esta vez, fue la primera edición de la Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia USAG 2026, en Ciudad de Panamá.

El evento se desarrolló del 12 al 19 de julio, reuniendo a unos 1,750 atletas (masculinos y femeninos), 350 entrenadores y 111 clubes provenientes de 22 países de distintos países del continente americano.

Las competencias tuvieron como sedes la Arena Roberto Durán como escenario principal, y el Centro de Combate de la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

Los gimnastas expusieron toda su destreza en los aparatos reglamentarios (Suelo, Salto, Barra Fija, Barras Paralelas, Caballo con Arzones y Anillas, Barras Asimétricas y Viga de Equilibrio). Para el presidente de la Federación Panameña de Gimnasia, Carlos Herrera, este panamericano fue “espectacular”, pues “la gente se me acerca y me dice que el nivel de la competencia, tanto en calidad de atletas como en escenarios fue espectacular. Fue un súper evento. Estoy muy agradecido, y contento y los participantes quedaron también muy contentos”.

El dirigente recalcó que para el mes de noviembre se realizará en la Arena Roberto Durán, Centroamericano de Gimnasia Rítmica y Aeróbica.