ACODECO y FEPAFUT coordinan acciones para proteger a consumidores rumbo al Mundial 2026

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) informó que sostuvo una reunión con representantes de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), con el objetivo de involucrar a los principales actores en un evento de gran relevancia nacional; la participación de la Selección de Panamá en el Mundial de Fútbol 2026.

Durante el encuentro, se abordó como tema central la educación y orientación al consumidor en relación con la venta de boletos y paquetes de viaje ofrecidos por diversas agencias, dirigidos a los aficionados que deseen acompañar al combinado nacional en esta cita mundialista.

Asimismo, en un comunicado indicaron que “se planteó el establecimiento de una alianza estratégica en favor de los consumidores, con el propósito de unificar criterios para la atención de posibles quejas vinculadas a boletería, agencias de viajes y comercialización de entradas. Cada institución actuará desde su ámbito de competencia, pero con un objetivo común; garantizar que los consumidores cuenten con información clara y no sean afectados por prácticas irregulares”.