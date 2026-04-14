Wisin sorprendió al público de Karol G en Coachella con clásicos del reguetón

Con clásicos del reguetón de la vieja escuela, el cantante puertorriqueño Wisin encendió al público del festival Coachella, en California, en la madrugada de este lunes, durante la presentación de la estrella colombiana Karol G.

En un segmento en solitario, el artista impactó a la audiencia con los clásicos de la era de Wisin & Yandel, “Pam pam”, “Noche de entierro (Nuestro amor)”, “Mayor que yo” y “Rakata”, además de “Saoco”, uno de sus primeros éxitos como solista.

De esta manera, Wisin reiteró su compromiso de colaborar e impulsar a los reguetoneros de la nueva generación, lo que también ha logrado con su sello discográfico, La Base Music Group. lanzó su más reciente álbum, “El Sobreviviente WWW” (2025), Wisin expresó que desea “ser herramienta para nuevas generaciones, para poder ayudarlos a hacer buena música y poder darles dirección”, lo que ha logrado tanto como productor y colaborador