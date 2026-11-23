Entre luces, actividades interactivas y espíritu navideño, Cobre Panamá participa por segundo año consecutivo en la Villa Navideña de Albrook con una propuesta que combina entretenimiento, educación y emprendimiento para toda la familia.

El espacio invita a descubrir la minería de forma dinámica, mediante experiencias como bicicletas que generan electricidad para encender luces, realidad virtual, museo interactivo con muestras de rocas y concentrado de cobre, así como talleres infantiles donde se explica la importancia de este mineral en la electricidad.

Los visitantes también pueden conocer equipos a escala, participar en actividades relacionadas con la operación de maquinaria pesada y acercarse a historias de colaboradores que continúan vinculados a trabajos de cuidado y mantenimiento de los equipos.

Milis Sánchez, embajadora de Cobre Panamá, explicó que la iniciativa busca acercar a la población al conocimiento de la actividad minera, desde sus primeros procesos hasta la exportación, además de responder preguntas sobre operaciones y comunidades aledañas con el apoyo de personal idóneo. La propuesta también destaca el talento nacional con la participación de 40 emprendedores.