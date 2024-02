Usher protagoniza el concierto del Super Bowl, pero Taylor Swift y Beyoncé le roban el show

Usher protagonizó el domingo el espectáculo del intermedio del Super Bowl con una actuación digna de Las Vegas, cargada de brillo, coreografía y nostalgia, pero Beyonce y Taylor Swift le robaron el show.

Swift fue la aficionada más vista de la noche mientras animaba a su novio Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, desde un palco de lujo con un grupo de amigos famosos.

La relación de Swift con Kelce, la carismática estrella de los Chiefs, ha sido un revulsivo para los índices de audiencia televisiva y ha cautivado a la NFL y a la industria cultural, ya que cada uno de sus movimientos es motivo de titulares.

Sin embargo, y para decepción de muchos, la diosa actual del pop no fue una de los invitados sorpresa del medio tiempo, como lo fueron Alicia Keys, la guitarrista H.E.R y los raperos Ludacris y Lil Jon, que participaron junto a Usher en uno de los espectáculos más codiciados del mundo de la música (y de la publicidad) que duró escasos 15 minutos ante los 65.000 espectadores que acudieron a ver la final de la NFL entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.

Beyonce también asistió con su marido, el magnate del hip hop Jay-Z, y anunció un nuevo álbum durante un comercial en el tiempo del encuentro en el que intenta repetidamente "romper Internet". El anuncio termina con la frase: "Suelta la música".

"Reducir 30 años de carrera a 15 minutos es mucho pedir", había dicho Usher, que en diciembre terminó una residencia de 100 conciertos en Las Vegas y el viernes sacó su noveno álbum de estudio "Coming Home".

Pese a todo, el ganador de ocho premios Grammy tuvo tiempo para interpretar éxitos como "Yeah", "Caught up" o "Bad girl" en el abarrotado estadio Allegiant de Las Vegas, en la final del fútbol americano en un espectáculo que sienta frente al televisor a decenas de millones de espectadores.

También se cambió de ropa, empezó vestido de blanco y terminó con un conjunto negro y azul subido sobre patines demostrando que además de cantar está en excelente forma física para bailar.

Usher, cuyos éxitos incluyen "OMG" y "My Boo", ya estuvo en el escenario del Super Bowl en 2011 como invitado de Black Eyed Peas.

La lista de artistas que han actuado anteriormente en el descanso de la cita máxima del fútbol americano ha contado con cantantes y grupos de la talla de Michael Jackson, Prince, Rolling Stones, Bruce Springsteen, U2, Lady Gaga, Stevie Wonder y Paul McCartney, así como la colombiana Shakira que actuó con Jennifer López.

Entre los artistas más recientes figuran Rihanna, que el año pasado sorprendió al público al revelar su embarazo, y las leyendas del hip-hop Dr. Dre, Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem y 50 Cent en 2022 en Los Ángeles.

Uno de los momentos más esperados de la televisión estadounidense, este miniconcierto no ha estado exento de polémica, como cuando en 2004 Janet Jackson mostró inadvertidamente su pecho derecho desnudo mientras actuaba con Justin Timberlake, en una controversia que se conoció como "Nipple-gate".

Al inicio del encuentro, la leyenda del country Reba McEntire interpretó el himno nacional y Post Malone cantó "America the Beautiful" y Andra Day interpretó una versión de "Lift Every Voice and Sing", considerado como el himno nacional negro de Estados Unidos.