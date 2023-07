$!TV para niños, ¿extinta?

Las franjas infantiles de televisión, aquellas populares que marcaron a miles de panameños entre 1980 y el 2010, se han ido reduciendo hasta, incluso, desaparecer.

Pero, ¿qué motivó tal cambio entre los canales nacionales? De acuerdo a Luis Sagel, mejor conocido como el Payaso Pin Pin, este inició con la autorregulación de los medios de comunicación de Panamá.

Afirmó que: “Con esto no se hizo obligatorio para ellos tenerlas... Muchos todavía piensan que hablar de principios y valores no vende o no interesa, entonces no invierten en programas de ese tipo”.

Pin Pin llegó a conducir uno de los productos más vistos durante los 90’s en TVN Canal 2.

Damaris Vásquez, la artista detrás de la payasita Pepina, del show “Pepina y Tortón”, que se transmitía por Telemetro, comentó que hoy hay un desinterés general sobre qué ven los pequeños del hogar.

Explicó que, para las televisoras, montar programas dinámicos dedicados a este público representa un gran gasto en premios, juegos, escenografía y más.

En cuanto a los contenidos importados o “enlatados”, la situación es la misma, según Fabio Montenegro, asistente de gerencia en Fetv.

Detalló que: “Una cómica de media hora puede costar 100 o 200 dólares por capítulo, entonces imaginen cuánto sería el total por temporada”.

Sin embargo, aseguró que están haciendo esfuerzos para “levantar” su franja y darle a la actual niñez panameña contenido de calidad, con mensajes positivos. “Hemos reintroducido al perro Sarnoso con su programa Cool Zone, de 4:00 a 5:00 p.m., su recepción ha sido muy buena y bonita, los padres nos expresan la felicidad que sienten al presentarle a sus hijos un personaje de su infancia”.

Montenegro confirmó que, además, se está abriendo un horario para producciones juveniles alineadas con la visión de Fetv.

Sertv

El Sistema Estatal de Radio y Televisión Sertv está en vías de incorporar un espacio permanente para los niños y niñas.

Desde el canal revelaron que el mismo llevará por nombre “Recreo” y estará disponible a partir del 15 de julio.