Trueno estrena su cuarto álbum de estudio TURR4ZO

El fenómeno del hip-hop en español, Trueno, lanza su cuarto álbum de estudio, TURR4ZO, un trabajo de 14 canciones coproducido por el MC junto a Tatool y El Guincho, en el que colabora con leyendas como Pity Álvarez, Andrés Calamaro y Rubén Rada, así como con la nueva generación de estrellas argentinas: María Becerra, Milo J y Neo Pistea.

El álbum es una carta de amor a su natal Argentina mediante un tributo a la cultura turra y la incorporación de samples de la historia musical del país.

De la producción se desprende “X Unas Llantas», el único adelanto, en el que una fusión de chacarera, mambo dominicano, house y hip-hop articula un elemento de identidad compartido por la juventud de Argentina y de toda Latinoamérica: ser dueños de unas llantas —o zapatillas deportivas—.

El álbum se presenta con el track homónimo, “TURRAZO”, construido en torno al hit viral “Tírate un Paso” de Los Wachiturros.