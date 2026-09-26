Taylor Swift lanza “Patient Zero” en edición ampliada de su álbum.

Taylor Swift estrenas Patient Zero, sencillo que aborda cómo escapar de una relación tóxica. El tema encabeza The Life of a Showgirl: The Encore, edición ampliada de su álbum de 2025.

La edición incluye cuatro canciones nuevas, escritas durante un viaje a Suecia junto a los productores Max Martin y Shellback. Con este lanzamiento, Swift refuerza su estrategia de ediciones especiales y estrenos escalonados.

En Patient Zero, la cantante de 36 años se dirige a una mujer atrapada en una relación con un hombre carismático pero dañino. La letra sugiere que Swift se presenta como alguien que ya vivió esa experiencia y ofrece resiliencia como salida.

“Si quieres ir de fiesta con alguien / que tal vez sepa del diablo que lleva en el hombro bajo su aureola”, canta en uno de los versos.

La narradora se describe como “el paciente cero”, metáfora de haber sido la primera en enfrentar esa toxicidad.

El sencillo marca el inicio de una nueva etapa en la promoción de The Life of a Showgirl, que ahora suma un capítulo adicional con cuatro composiciones inéditas.