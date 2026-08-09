Starlite Occident convierte el show de Gente de Zona en una fiesta de cumpleaños para el hijo de Alexander Delgado

Antes de que el dúo cubano Gente de Zona colgara, una vez más, el cartel de «sold ou»t en el Auditorio de Starlite Occident, el vocalista Alexander Delgado hizo subir a su hijo Ale para que debutara ante el público en el día de su cumpleaños.

Alex cumplió 14 años y los celebró subiendo por primera vez al escenario de Starlite Occident junto a su padre, en una velada en la que el dúo caribeño hizo vibrar a la comunidad latinoamericana durante el fin de semana en el escenario de Starlite Occidente en España.

«Aquí esta noche es especial», agradeció Randy Malcom nada más al salir a escena, visiblemente agradecido por un público que, dijo, «no tiene gente bonita, tiene aplauso» para todos los que llevaron a Gente de Zona hasta Marbella.





El concierto en Marbella fue también la confirmación de un recorrido que arrancó años atrás, cuando Gente de Zona pisó por primera vez el escenario de la zona lounge de Starlite Occident.

Desde entonces, el dúo cubano ha ido creciendo edición tras edición hasta convertirse en uno de los nombres que agotan entradas cada vez que regresan al Auditorio.

Una noche para la familia y para Cuba

El concierto tuvo, además, un fuerte componente emocional. Antes de interpretar «Celia», el dúo proyectó un vídeo homenaje a Celia Cruz, mientras que Randy Malcom vivió uno de los momentos más intensos de la noche cuando un fan le lanzó una bandera cubana desde el público.

Visiblemente emocionado, el artista aprovechó para agradecer a España su acogida: «Muchas gracias a España por habernos abierto a los cubanos que venimos huyendo de una dictadura. Abajo la dictadura y que viva Cuba libre», dijo Malcom.

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La noche también tuvo un guiño a Latinoamérica en un sentido más amplio. Randy Malcom fue nombrando uno a uno a los países representados entre el público Colombia, República Dominicana, Chile, Perú, Puerto Rico, Panamá, Uruguay, Paraguay y dedicó unas palabras de apoyo a Venezuela, tras los terremotos que sacudieron el país semanas atrás: Venezuela acaba de pasar por un momento malo. Mis condolencias, mi gente de Venezuela, que nos levantamos hoy.

Un gesto que se suma al que ya protagonizaron Danny Ocean y Elena Rose en su paso por Starlite Occident, confirmando la vocación del festival como altavoz de solidaridad con la región.





Lorena Gómez, la invitada que sorprendió al público





Entre presentación y presentación, Randy Malcom no escondió su sorpresa antes de dar paso a la invitada de la noche: «Nunca había visto una española cantando salsa. Es como verme a mí cantar flamenco.»

Con esas palabras, presentó a Lorena Gómez, que subió al escenario para interpretar junto al dúo «Iguales y Diferente», uno de los momentos más comentados de la velada.





La fiesta continuó con clásicos como Bailando, Gozadera y La Macarena, que el propio Randy convirtió en coreografía colectiva subiendo a ocho mujeres y a una niña del público al escenario.

El repertorio, repartido entre grandes éxitos y temas más recientes como «Isla Viva», cerró con un agradecimiento a la banda al completo Jessica, Linda, Tyron, Casey, William y Bomba y una última entrega de energía antes de la despedida: Gracias Starlite Occident, los quiero mucho. Los quiero con la vida.

Rostros conocidos entre el público:





La complicidad entre Gente de Zona y Starlite Occident se sintió también fuera del escenario. Entre el público, Victoria Federica vivió la noche como una fan más, dejándose llevar por los ritmos cubanos que ya forman parte del ADN musical del festival.

Tambiñén Enrique Riquelme, Edu Aguirre, Fernando Sanz y Henry Méndez se sumaron a una velada que demostró, una vez más, que en la Cantera de Nagüeles las fronteras entre invitados y artistas se difuminan con cada canción.





El momento más especial de la noche, sin embargo, lo vivió René Ramos desde primera fila: ver a su pareja, Lorena Gómez, subir al escenario para sorprender a todo un Auditorio cantando salsa junto al dúo cubano la prueba de que en Starlite Occident hasta el público puede convertirse, de un momento a otro, en protagonista.