Seis creaciones de España, Taiwán, Italia, Chile, Ucrania este martes en el Certamen de Coreografía Burgos & Nueva York

Las propuestas creadas para espacios no convencionales regresan un año más al ciclo ‘Bailando con piedras’ del Certamen de Coreografía Burgos & Nueva York y este martes, seis obras de coreógrafos procedentes de España, Taiwán, Italia, Chile, Ucrania y Francia se podrán ver en la Llana de Afuera a partir de las 21 horas.

La primera propuesta a competición es ‘Sauze’, de Gabriel Camprubí y Jennifer Jaime. Una pieza se inspira en las danzas urbanas para hablar del abandono y la memoria desde el cuerpo.

A continuación, desde Taiwán llegará ‘Towards Equilibrium’, una obra en formato de dúo que firma Chueh-kai Kuo y que interpretan Li-en Hsu y Yu-Chi Chen.

El público también podrá disfrutar de ‘Tu, lei & io’, a cargo de Manon Mafrici y Pasquale Fortunato, componentes de Gipsy Raw. Concebida con espíritu de espectáculo de calle, la obra -interpretada por Manon Mafrici, Pasquale Fortunato y Carlos Suárez- combina danza, circo y magia para regresar a la infancia.

Por su parte, la compañía Eszer, formada por los hispano-chilenos Adrián Martínez y Rocío Erpel, presentará ‘Unarys’, un espectáculo introspectivo y espiritual que explora la conexión intrínseca e inquebrantable entre el ser humano, la naturaleza y el universo. o.

Otra de las piezas incluidas en este apartado es ‘Pack-Back’, creación que la coreógrafa italiana Marilisa Gallichio interpreta junto a Alessia Sinato. Inspirada en la idea de viaje como comienzo permanente, la ora convierte la mochila en un elemento simbólico: hogar, refugio, memoria y peso.

La jornada concluirá con la representación de ‘AkA’, una creación que firman y defienden en escena los miembros de la compañía No Bautizados Kateryna Humenyuk Mykytyuk y Arthur Bernard-Bazin, de Ucrania y Francia. Con música de Eli Benavi, su espectáculo parte de la idea del derrumbe como posibilidad de inicio: aquello que cae puede convertirse en suelo fértil para lo que está por venir.

Los trabajos en liza se disputarán tres galardones dotados respectivamente con 3.000, 2.000 y 1.000 euros y el jurado está conformado este año por la periodista y crítica de danza Marta Carrasco; la bailarina, coreógrafa y codirectora del Festival SóLODOS en Danza de Costa Rica, Maruxa Salas; el responsable de la programación cultural en el Ayuntamiento de León, Senador González; y el director técnico del Área de Cultura de la Diputación de Sevilla y del Festival Internacional de Danza de Itálica, Pedro Chicharro.