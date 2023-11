Sabine Moussier describe “Secretos de Villanas 2” como una montaña rusa emocional

La actriz de origen alemán Sabine Moussier, asegura que la segunda temporada de “Secretos de villanas” se convirtió en una “bestialidad de emociones” que le ha enseñado de todo, por lo que además no descartaría participar en una tercera temporada de este reality de Canela.TV

En esta segunda temporada Laura Zapata se unió a Gaby Spanic, Cynthia Klitbo, Aylin Mujica, Sabine Moussier, Geraldine Bazán y Sarah Mintz y juntas emprenden un viaje organizado por Gaby Spanic para disfrutar de unas vacaciones en una lujosa villa ubicada en una hermosa locación con bellos paisajes montañosos en British Columbia, Canadá.

“Es maravilloso, es una bomba, son explosiones, es vida, es pasión, es lucha, es fuerza, son dinámicas maravillosas, es risa, decir ‘basta’, es aprender a perdonar, es aprender a darte cuenta quién eres, es que te lo hagan ver muy de frente... este programa es una bestialidad y me ha enseñado de todo, entonces estoy feliz, estoy radiante”, expresó Sabine sobre este reality en entrevista con Notistarz.

El primer episodio de la segunda temporada de “Secretos de Villanas” se estrenó el pasado 26 de octubre por el servicio de streaming Canela.TV y tendrá un total de 10 episodios que estarán disponibles semanalmente los jueves, de forma completamente gratuita.

“La verdad es que te tienes que adaptar porque estás viviendo en un mismo ambiente, pero yo sí prefiero, primero tratar de arreglar las cosas, luego si veo que se está haciendo como injusto con alguien, yo trato de llegar ahí como a mediar, el ser un poquito pacificadora, y luego sacar lo mío, que lo mío es muy intenso, yo soy muy fuerte, muy intensa, y no dejo que nadie me pase como por encima.

“Entonces yo creo que mi paso por ahí fue tratar de ir mediando, tratar de vivir, tratar de divertirme y me divertí muchísimo, y tratar de que las cosas no se me quedaran, eso para mí ha sido un gran paso y ojalá que lo pueda aplicar en la vida como lo he aplicado en el programa, si se vive tan intenso y se puede salir de eso, yo creo que podemos salir de cualquiera en la vida real, en el plano normal de todos los días”, refirió.

Sobre participar en una tercera temporada, indicó: “¡Ya quiero que sea! O sea, ya quiero que sea esta tercera temporada porque, no te puedo explicar, yo soy una mujer de mucha adrenalina, demasiada, entonces vivo con adrenalina y este show, este reality, es adrenalina pura en cada instante”, expresó.