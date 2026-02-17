Rosalía anuncia “Sauvignon Blanc”: Una postal de plenitud en el desierto

La cantante española Rosalía sacudió las redes sociales este lunes al anunciar el estreno de “Sauvignon Blanc”, el tercer video oficial de su aclamada era LUX.

A través de un breve adelanto, la cantautora ofreció un vistazo a la estética retro-glam que define esta etapa visual, destacando una poderosa imagen de ella misma, completamente sola, tendida en la inmensidad de un desierto.

Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo un aura de misterio, este anticipo cinematográfico ya ha encendido la conversación digital, reafirmando el dominio de la “Motomami” en la creación de conceptos audiovisuales que son tendencia global instantánea.

Más allá de su impacto estético, “Sauvignon Blanc” pieza clave de su cuarto álbum de estudio profundiza en una lírica introspectiva que aborda la plenitud personal. La canción propone una reflexión sobre cómo la verdadera realización se encuentra a través de la divinidad y el mundo interior, marcando un contraste directo con la búsqueda de los lujos materiales.

Con este lanzamiento, Rosalía continúa expandiendo el universo de LUX, equilibrando la sofisticación sonora con un mensaje espiritual que resuena en un momento de gran madurez artística para la intérprete.