Riza y Pablo Alborán lanzan “Deditos cruzados” en Billboard Latin Music Week

La artista filipino-cubana RIZA regresa con “Deditos Cruzados”, su primer lanzamiento del año y una nueva colaboración con el cantautor español Pablo Alborán.

El lanzamiento llega tras otro gran momento para RIZA, quien la semana pasada recibió una invitación de The Miami Dolphins para interpretar el himno nacional en el Hard Rock Stadium antes de su partido en casa contra los Kansas City Chiefs.

La canción cobró vida por primera vez durante la edición del año pasado de Billboard Latin Music Week, donde RIZA se unió a Alborán y al aclamado productor colombiano Julio Reyes Copello en el panel Making the Hit Live.

Durante la sesión, los tres artistas crearon una canción en vivo sobre el escenario frente al público, lo que permitió vivir el proceso creativo intuitivo y la versatilidad musical de RIZA. Lo que comenzó como un experimento espontáneo evolucionó rápidamente hasta convertirse en algo mucho más grande.

Al combinar influencias españolas con ritmos marroquíes y otros sonidos globales, “Deditos Cruzados” se convirtió en un punto de encuentro entre culturas y en un reflejo del enfoque musical de RIZA: curioso, fluido y arraigado en la fusión cultural.

Lo que comenzó como una creación en vivo concebida para una sola ocasión ahora vive como el primer acercamiento al universo sonoro que continúa construyendo a través de su próximo álbum debut.

“Deditos Cruzados” explora las secuelas de un amor inconcluso: una conexión que se sentía profunda y real, pero que nunca llegó a ser todo lo que pudo haber sido. La canción captura el espacio emocional que queda cuando el momento no es el adecuado o cuando el miedo, la deshonestidad o las circunstancias impiden que una relación avance.

Movidos por una sensación de nostalgia esperanzada, RIZA y Pablo reflexionan no sólo sobre lo que se perdió, sino también sobre lo que pudo haber sido. Versos como “aquí te sigo esperando / con mis deditos cruzados / tu carita no se olvida” revelan a dos personas que intentan seguir adelante mientras se aferran en silencio a la posibilidad de que su historia todavía tenga otro capítulo.

Con “Deditos Cruzados”, RIZA continúa dando forma a una identidad musical definida por el intercambio cultural, la honestidad emocional y la voluntad de reunir en un mismo espacio influencias aparentemente lejanas, sentando las bases de la visión artística más amplia que sustenta su proyecto debut.