Ricky Martin y Pedro Sampaio mantienen el eco de «Pikito, Pikito» una semana después de su estreno

Una semana después de su estreno en el Maracaná, «Pikito, Pikito», colaboración de Ricky Martin y Pedro Sampaio, mantiene el eco del histórico NFL Rio Game 2026, donde ambos artistas unieron sonidos latinos y brasileños durante el espectáculo de medio tiempo del partido de fútbol americano entre Baltimore Ravens y Dallas Cowboys.

La canción fue presentada en vivo ante miles de espectadores, en una actuación que incluyó también «Livin’ La Vida Loca», uno de los mayores éxitos de la trayectoria del artista puertorriqueño, y que concluyó con Ricky Martin y Pedro Sampaio interpretando «Cavalinho», acompañados por bailarines, efectos visuales y fuegos artificiales.

La relación de Ricky Martin con Brasil se remonta a su adolescencia, cuando formaba parte del grupo Menudo y pasó varias temporadas en el país. Esa experiencia también contribuyó a su dominio del portugués. Posteriormente, el cantante colaboró con artistas brasileños, entre ellos Claudia Leitte, consolidando un vínculo musical que ahora se extiende a una nueva generación.

Música y sonido

Pedro Sampaio, por su parte, ha llevado su propuesta más allá de Brasil y ha desarrollado una carrera internacional, especialmente en Portugal, además de colaborar con artistas vinculados a la música hispana.

«Pikito, Pikito» representa así un nuevo encuentro entre dos escenas musicales que han ampliado sus conexiones internacionales y que, desde el escenario del Maracaná, combinaron ritmos, idiomas y públicos diferentes. La colaboración ya está disponible en plataformas digitales.