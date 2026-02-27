Rector Flores destaca independencia y compromiso de Metro Libre en su 14 aniversario

El rector de la Universidad de Panamá (UP) Eduardo Flores felicitó al diario Metro Libre con motivo de sus 14 años de fundación y resaltó su trayectoria en el panorama informativo nacional.

En su mensaje, Flores señaló que “durante estos catorce años de trayectoria, ha consolidado un ejercicio periodístico caracterizado por la independencia, la responsabilidad y el compromiso con la verdad”.

El rector subrayó el papel del periodismo en el contexto democrático y el impacto que, a su juicio, ha tenido el medio. “En un contexto en el que la información cumple un papel determinante en la vida democrática, su labor ha contribuido de manera significativa a fortalecer la institucionalidad, promover la transparencia y estimular un debate público plural y respetuoso. El periodismo libre no solo informa; también orienta, cuestiona y construye ciudadanía”.

Asimismo, destacó la apertura del medio a distintas posturas y opiniones. “En ese sentido, Metro Libre ha sido un espacio abierto a la diversidad de voces y opiniones, reafirmando que la libertad de expresión es un pilar esencial de toda sociedad democrática”, dijo.

Flores concluyó su felicitación expresando buenos deseos para el futuro del medio: “Que este aniversario sea ocasión para reconocer su aporte al país y para augurarle muchos años más de servicio informativo al más alto nivel profesional”.