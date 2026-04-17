Rapero es arrestado en EEUU en conexión con asesinato de una adolescente

El astro emergente del rap D4vd fue arrestado en conexión con el asesinato de una adolescente cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en el maletero de un carro a nombre del artista, informó la policía este jueves.

La policía de Los Ángeles detalló que arrestó al músico, cuyo verdadero nombre es David Burke, “por el asesinato de Celeste Rivas”.

El rapero, de 21 años y residente de Los Ángeles, permanecerá “detenido sin derecho a fianza”.

El cuerpo de Celeste Rivas fue encontrado descuartizado y en estado de descomposición en el maletero de un Tesla registrado a nombre de D4vd el 8 de septiembre del año pasado, un día antes de que ella cumpliera 15 años.

La policía acudió a un depósito de carros en Hollywood tras quejas de los vecinos que reportaron un olor pútrido en el lugar.

En ese momento, el departamento forense precisó que el cuerpo podría haber pasado un largo período de tiempo dentro del carro.

La causa de la muerte está bajo investigación.

La Fiscalía de Los Ángeles dijo a la AFP en un comunicado estar al tanto del arresto.

“Se espera que el caso sea presentado ante la División de Delitos Mayores, momento en el cual los fiscales revisarán los hechos y las pruebas para determinar si existe evidencia suficiente para presentar cargos”.

Agregó que espera tener una actualización del caso el lunes “una vez que se haya tomado una decisión sobre la presentación de cargos”.

Rivas Hernández fue reportada como desaparecida cuando tenía 13 años en el condado de Riverside, en el sureste de Los Ángeles.

En esa época, el artista estaba en la recta final de una gira mundial que fue interrumpida abruptamente en medio de la conmoción por el caso.

El rapero saltó a la fama en 2022 luego de que su canción “Romantic Homicide” se convirtiera en un éxito de TikTok.