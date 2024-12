Pitbull y Joy Mangano listos para recibir el 2025

“Durante más de 100 años, One Times Square y la mundialmente famosa bola de Año Nuevo han sido los símbolos brillantes de nuestra celebración de fin de año,” dijo Tom Harris, presidente de la Times Square Alliance. “La revelación de la bola de este año y la nueva alianza con CleanBoss ayudan a mantener viva esa tradición y a garantizar que esta celebración sea la mejor hasta ahora”.

de la celebración de este Año Nuevo, la bola y los números serán retirados y exhibidos en One Times Square como parte de la nueva experiencia inmersiva del museo Times Travel, que abrirá en 2025. Una nueva bola y números se prepararán para la celebración del próximo año.

“Mientras comenzamos la cuenta regresiva para Año Nuevo, no podemos evitar mirar hacia lo que vendrá en 2025, cuando One Times Square abrirá sus puertas como un destino durante todo el año para entretenimiento, tecnología y arte”, comentó Michael Phillips, presidente de Jamestown, propietaria de One Times Square.

“Sabemos que CleanBoss es el socio perfecto para mantener la bola brillante y garantizar que One Times Square brille cuando abra al público”.