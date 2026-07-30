Pipe Bueno lanza “Perdón”, un himno de dignidad y amor propio

El cantante colombiano Pipe Bueno presentó su nuevo sencillo “Perdón”, una canción que transforma el despecho en una declaración de amor propio y dignidad.

Con una narrativa directa e irónica, el tema parte de una ruptura para relatar la tranquilidad de quien sabe que amó bien, incluso a la persona equivocada.

Frases como “perdón por tratarte como una princesa” y “perdón porque no pude ser el cabrón que querías” convierten los gestos románticos en el centro de una despedida amarga, pero firme.

El video oficial, filmado en España, recorre escenarios de Barcelona, Alicante, la Costa Brava y Palma de Mallorca, con paisajes mediterráneos, arquitectura histórica y escenas nocturnas que acompañan la interpretación del artista.

“Perdón” es el primer adelanto de su próximo álbum, previsto para septiembre, que promete nuevas fusiones entre la música regional colombiana y los sonidos de la música regional mexicana y latina.

Con esta entrega, Pipe Bueno reafirma su posición como una de las voces más sólidas del despecho contemporáneo, capaz de cantar desde la herida sin perder firmeza y de convertir una despedida en un himno de autoafirmación.