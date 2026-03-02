“Pecadores” triunfa en los Premios de los Actores de Hollywood

El elenco de “Pecadores” triunfó este domingo en Los Ángeles al llevarse el galardón más importante de los Premios de los Actores de Hollywood, la última parada de la temporada antes de los Óscars.

El ensamble del horror vampiresco dirigido por Ryan Coogler llegó con cinco nominaciones a la 32ª ceremonia del influyente Sindicato de los Actores SAG-AFTRA, que agrupa a más de 160.000 miembros, y capitalizó dos.

“Pusimos nuestros corazones, nuestras almas, nuestros espíritus a esta tarea”, dijo el actor Delroy Lindo, quien subió al podio acompañado de sus colegas de cinta para recibir el Actor más importante de la noche.

“Este proyecto está ungido”, agregó.

La estatuilla más importante de la gala, que honra al cine y a la televisión, algunas veces ha dado pistas de quien vencerá como mejor película en el Óscar, donde “Pecadores” va al frente con un récord de 16 nominaciones.

Su contrincante de la temporada, el thriller político de Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra”, llegó a los Premios de los Actores con nueve nominaciones, pero tuvo que conformarse con una estatuilla por reparto.

Jessie Buckley y Michael B. Jordan

En las categorías individuales, sin sorpresas, Jessie Buckley se llevó el honor gracias a su rol como esposa de William Shakespeare y madre en duelo en “Hamnet”.

“He sido categóricamente transformada por tantas personas en esta sala y más allá”, dijo la actriz al recibir el galardón por el que también competían Rose Byrne (“Si pudiera, te patearía”), Kate Hudson (“Song Sung Blue”), Chase Infiniti (“Una batalla tras otra”) y Emma Stone (“Bugonia”).

“Espero poder seguir ofreciendo algo significativo a cambio. Muchas gracias. Es un verdadero privilegio”, agregó.

En el apartado masculino, venció Michael B. Jordan por su protagónico doble en “Pecadores”, desatando una ola de aplausos en la audiencia.

“No sé ni por dónde comenzar, no estaba esperando esto en lo absoluto”, dijo Jordan al recibir el Actor.

“Me siento muy honrado y privilegiado de estar nominado en categorías junto a personas, actores y seres humanos que amo, y que amo su trabajo y lo que aportan a nuestro oficio”, agregó.

“Gracias por recibirme y hacerme sentir visto”.

Timothée Chalamet, que ganó el premio el año pasado por “Un completo desconocido”, era visto como favorito en la categoría por “Marty Supremo”, en donde encarna a un joven que sueña con convertirse en el mejor jugador de tenis de mesa del mundo.

También disputaban la estatuilla Ethan Hawke (“Blue Moon”), Jesse Plemons (“Bugonia”) y Leonardo DiCaprio (“Una batalla tras otra”).

Sean Penn, quien interpretó a un rígido militar en la épica de Paul Thomas Anderson, se llevó el Actor al reparto, y Amy Madigan, la temida bruja de “La hora de la desaparición”, venció en el apartado femenino.

“Un hombre afortunado”

La 32ª edición de la gala, anteriormente conocida como Premios SAG-AFTRA, homenajeó a Harrison Ford con un galardón a su trayectoria de vida.

“Es un poco temprano, ¿no creen?, yo todavía soy un actor en ejercicio”, bromeó el actor de 83 años al recibir la estatuilla de manos de Woody Harrelson quien lo llamó “un tesoro estadounidense”.

En un emocional monólogo que silenció a la sala, Ford rememoró sus inicios en la “competitiva industria”, elogió a sus colegas y a la profesión que ha ejercido por más de seis décadas.

“Los actores vivimos varias vidas, creamos momentos con conexión emocional que nos unen”, dijo al punto de las lágrimas.

“A veces hacemos entretenimiento, a veces hacemos arte, y si somos afortunados lo suficiente hacemos una vida de eso”, dijo Ford.

“Soy verdaderamente un hombre afortunado”.

“The Studio” y “The Pitt”

La apertura de la 32ª edición de la gala, conducida por Kristen Bell, contó con la participación de Michael J. Fox, ovacionado por la audiencia, quien rememoró sus primeros pasos en la profesión.

En la televisión, la serie médica “The Pitt” triunfó en las categorías dramáticas, mientras que la sátira que destripa a Hollywood, “The Studio”, lo hizo en el renglón de comedia.

Su elenco se llevó el reconocimiento al mejor ensamble, en tanto que su creador y protagonista, Seth Rogen venció en la categoría masculina.

Poco después regresó al podio para recibir el galardón femenino que fue para su colega Catherine O’Hara, quien falleció en enero.

“Sé que ella estaría honrada de recibir este premio de sus colegas artistas, a quienes sé que ella respetaba mucho, y de cuyo trabajo era fan”, dijo Rogen a una audiencia visiblemente conmovida.