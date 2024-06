$!Panameño lanza libro bajo el sello editorial de la Universidad de Cambridge

Nilson Ariel Espino, arquitecto, urbanista y antropólogo panameño, publicó su obra “Conversations with the Turtles, On the Ideological Conundrums of Our Times” (“Conversaciones con las tortugas. Sobre los dilemas ideológicos de nuestros tiempos”), bajo el sello editorial de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), una de las editoriales académicas más prestigiosas del mundo en lengua inglesa, y la editorial universitaria más antigua del planeta.

Cuenta que este libro marca un hito histórico, al ser la primera vez que un autor panameño es publicado bajo este sello editorial. “La publicación de ‘Conversations with the Turtles’ bajo el sello de la Universidad de Cambridge destaca la calidad y relevancia del trabajo de Nilson Ariel Espino, así como la contribución de Panamá a las discusiones académicas internacionales sobre las ideologías contemporáneas. Este logro es motivo de orgullo y celebra la diversidad de perspectivas en el ámbito académico”, destacaron.

El texto explora la polarización ideológica contemporánea desde una perspectiva cultural y antropológica.

De acuerdo con Espino, “las actuales polarizaciones ideológicas surgen de las contradicciones inherentes a la modernidad y sus obsesiones, utilizando la cultura como una dimensión fundamental para desmantelar las dicotomías típicas, como izquierda versus derecha o conservadurismo versus progresismo. El libro revela cómo estos lados opuestos son posiciones interdependientes que luchan con paradojas culturales que no pueden abordar adecuadamente”.

En un mundo dividido por marcadas desigualdades sociales y respuestas psicológicas que agravan la polarización, Espino propone que la estabilidad social es posible si se abordan las contradicciones de nuestra era moderna.

Su obra ofrece una visión innovadora, aplicando conceptos clásicos de la antropología cultural a los problemas actuales, desde la pobreza y la desigualdad hasta la inestabilidad política y la crisis ambiental.

“Conversations with the Turtles” está disponible desde hoy en Amazon.com, ha sido escrita con claridad y entusiasmo por el autor, ofreciendo una narrativa profunda y provocativa que invita a la reflexión y al diálogo.

Espino desafía al lector a reconsiderar las divisiones ideológicas, sugiriendo que los desacuerdos a menudo no se basan en ideas, sino en quién obtiene qué dentro de un campo de intereses en competencia.