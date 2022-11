Ñero, referente de folklore y comedia

Israel “Ñero” Berastegui llegó a la televisión de la mano de su gran amigo Ricardo Serrano, “El Compa”, (q.e.p.d.) en 2001 y, desde entonces, ha encarnado un sinfín de personajes para diversos formatos.

Pasó por el inolvidable Poveda Show Jo! donde presentó a Lengua Mocha y La Mariquita, robándose así el cariño de los panameños.

Proyectos

Ahora, como conductor del programa de TVN canal 2, Hecho En Panamá, su enfoque ha dado un giro para aventurarse como creativo de producción.

“Eso fue todo un proceso. Empecé como un personaje, hasta que se me dio la oportunidad de ser presentador junto a Karen Peralta y Lucho Pérez... Con el tiempo, comencé a escribir sketchs”, contó.

“Isabelita” fue la primera miniserie que escribió y dirigió para el programa, con música popular. Su éxito fue tal que ya alista la segunda parte de esta producción. “Quiero llevar la continuación a la TV y volver al teatro como director de una obra, también relacionada con Isabelita”.

Aunque le ha ido muy bien con estos contenidos y su icónica Vieja Lencha, confesó que mucho ha cambiado en la pantalla chica, en especial el humor.

“Hacer comedia hoy es muy difícil porque, lo que antes usabas como chiste, ahora ofende. Tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que hacemos; hay una delgada línea entre imitar algo y burlarse, quizás entender eso me ha ayudado a no herir susceptibilidades”, afirmó el capitalino de pura cepa.

Pero eso no es todo, la literatura es otro de sus pasatiempos y ya ha logrado escribir un cuento infantil.

El comediante reveló que: “Es mi meta publicarlo en físico para 2023 y salir a promocionarlo”.

¿Pronta jubilación?

Ñero, como lo llaman amigos y extraños, es una de las caras más queridas, pero aun así no descarta su salida de los medios.

“Ya he pensado que no sé cuánto tiempo me queda en Hecho en Panamá, pues no soy el mismo muchacho de antes, voy para 43 años y uno se cansa; he bajado el ritmo de trabajo, pero quiero ir preparando lo que va a pasar”.

Quedando tela por cortar, se dijo listo para recibir la temporada de ferias y festivales folklóricos. “El panameño tiene unas ganas de salir muy grandes y nosotros, en Hecho en Panamá, ya nos estamos alistando para el Desfile de las Mil Polleras, Carnavales y demás”.