Natalia Lafourcade inaugura una nueva etapa de “Cancionera”

Natalia Lafourcade regresó a Estados Unidos entre el 10 y 11 de abril con dos funciones completamente agotadas en la Brooklyn Academy of Music, en Brooklyn (New York City), uno de los Festivales más influyentes del mundo. Estas presentaciones marcaron el inicio de una nueva etapa de su Cancionera Tour, una gira que la llevará por distintas ciudades de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica y con la que agotó 35 shows en 2025 a lo largo de México, España y Norteamérica.

Lejos de un formato tradicional, Cancionera es una experiencia escénica profundamente conceptual. A lo largo del show, Natalia da vida a “Cancionera”, un personaje que transita entre la intimidad, la imaginación y la memoria, en un diálogo constante entre la artista y su propio reflejo creativo.

El repertorio atraviesa distintas etapas de su obra, entrelazando canciones como “Soledad y el mar”, “Un derecho de nacimiento”, “Mi tierra Veracruzana” y “Hasta la raíz”, en un viaje que transita entre lo íntimo, lo político y lo colectivo, reafirmando el poder de la canción como vehículo de transformación y conciencia.

Dentro de su repertorio, un momento conmovedor fue cuando interpretó una potente versión de “Mexicana hermosa”. Al iniciar la canción, Natalia tomó con emoción una bandera de México, la alzó en alto y con orgullo gritó “Viva México”.

Este gesto, profundo, transformó la sala en un espacio compartido de identidad y pertenencia: un momento donde la distancia geográfica se desvaneció y la raíz se hizo presente, viva, en cada voz que acompañaba desde el público.

La puesta en escena se desarrolla en un espacio íntimo y onírico: una habitación suspendida en el tiempo, donde conviven un piano, una guitarra y objetos que evocan la vida bohemia del personaje. Desde ahí, la narrativa se despliega en un recorrido emocional que va desmantelando a la Cancionera para revelar, poco a poco, a Natalia Lafourcade.

Uno de los ejes centrales del espectáculo es el uso de décimas —poemas que Natalia interpreta en momentos clave— como introducción a distintas canciones. A través de ellas reflexiona sobre temas como la inspiración, la soledad, la identidad, la memoria y la justicia, tejiendo como un hilo narrativo que conecta con una dimensión más profunda de la música, expandiendo el sentido de cada interpretación.

“Yo vengo de cancioneras y cancioneros valientes; que no sean indiferentes nuestras luchas verdaderas pues vendrán las primaveras y el cantar de la cigarra. Por la bestia que desgarra, abusa y causa dolor, yo vengo aquí con amor a marchar con mi guitarra” recitó Natalia Lafourcade.

Tras su paso por el BAM, el Camino de la Cancionera continuará por Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica durante los próximos meses, acercando esta experiencia a nuevos públicos y consolidando una de las propuestas escénicas más personales y ambiciosas de su carrera.

“Es la primera vez que tenemos, en esta sala -fundada en 1907-, tanto público cantando en español. Es un honor presentar a una artista tan icónica como ella” mencionó Lia Crockett, programadora de música en BAM.

Con Cancionera, Natalia Lafourcade no solo celebra la autenticidad y la raíz: propone un espacio de encuentro profundo entre artista y audiencia, donde la música se convierte en un territorio compartido de sensibilidad, memoria y conexión.

Recientemente, la cantautora mexicana fue galardonada con el Grammy a Best Latin Pop Album por su disco Cancionera, reafirmando su lugar como una de las voces más influyentes de la música contemporánea. Con este reconocimiento, Lafourcade suma 5 premios Grammy y 20 Latin Grammy a lo largo de su carrera:

Desde Veracruz, y en una nueva etapa de su vida como madre, la artista compartió: “Recibí la noticia con mi bebé en mis brazos, viviendo la mayor bendición de poder alimentarlo. Así me llegó este regalo.”

Asimismo, dedicó el premio “a nuestra cultura, a nuestras raíces y a nuestras comunidades latinas.”