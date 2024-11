Myke Towers incluye a España en su gira europea 2025, con once conciertos por todo el país

El cantante Myke Towers ha anunciado que realizará su gira europea en durante 2025, entre la que incluye once conciertos por toda España durante los meses de mayo y junio, según ha anunciado su agencia de comunicación Be the one en su perfil de Instagram.

El cantante de Puerto Rico arrancará su gira europea el 20 de mayo con un concierto en Madrid, al que seguirá Cádiz (22 de mayo), A Coruña (23 de mayo) y Málaga (24 de mayo). Posteriormente, Myke Towers trasladará su gira a París, para realizar su espectáculo el 25 de mayo, y a Zurich (Suiza) el 28 de mayo.

Myke Towers regresará a España el 29 de mayo para el concierto en Barcelona, al que le siguen Pamplona (30 de mayo), Zaragoza (31 de mayo), Granada (1 de junio), Valencia (3 de junio), Sevilla (4 de junio) y Murcia (6 de junio). La gira terminará el 8 de junio en Londres.

Su agencia de comunicación señala que los grandes temas del artista no fallarán en estos conciertos. Así, los espectadores podrán escuchar ‘Adivino’, ‘Degenere’ y ‘También’, que forman parte de su actual álbum ‘La Pantera Negra Deluxe’, pasando por los ya clásicos, ‘Diosa’, ‘Girl’, ‘La Falda’ o ‘Lala’, entre otros.

“Myke Towers promete un show donde los éxitos se suceden uno detrás de otro, convirtiendo los recintos en una gran fiesta difícilmente superable por cualquier otro artista del género”, afirma Be the one.

Las entradas estarán disponibles el 4 de diciembre y la preventa el 3 de diciembre