Muere en un incendio Bobby J. Brown, actor de The Wire, a los 62 años

Bobby J. Brown, intérprete conocido por encarnar al agente Bobby Brown en la aclamada seriede HBO The Wire (Bajo escucha), ha fallecido a los 62 años. Según informa TMZ citando a la Oficina del Jefe Médico Forense de Maryland, el actor murió el martes 24 de febrero a causa de graves quemaduras e inhalación de humo en un incendio en un granero.

“Estoy disgustado y triste. Era un actor y una persona excelente. Estaba totalmente dedicado al oficio de la interpretación y era un placer trabajar con él”, expresa el representante del difunto, Albert Bramante, en declaraciones recogidas por TMZ.

De acuerdo con el testimonio de los familiares de Brown, el intérprete entró en el granero para arrancar un vehículo con pinzas cuando se originó el fuego. Más tarde, llamó a un pariente para pedir un extintor, pero cuando llegó la ayuda el edificio ya estaba completamente envuelto en llamas. En el intento de rescatarlo, la esposa de Brown sufrió graves quemaduras. Según apunta Variety, la mujer ha sobrevivido, aunque no se han facilitado más detalles sobre su estado.

DE BOXEADOR A ACTOR Nacido en 1963 en Washington D. C., Bobby J. Brown se dedicó al boxeo antes de encaminarse hacia la interpretación. El cambio se produjo tras ver a Mickey Rourke durante el rodaje de Homeboy (1988), experiencia que le empujó a dejar el ring y apostar por la actuación.

El actor fue sobre todo conocido por interpretar a Bobby Brown, un agente del Distrito Oeste, en The Wire (Bajo escucha), la aplaudida ficción que disecciona las costuras de Baltimore a través de la policía, la política y la realidad de la calle.