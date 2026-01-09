Miguel Cornejo reversiona “Colgado en tus manos” en clave tumbada

El cantante mexicano Miguel Cornejo, lanzó una nueva versión de “Colgado en tus manos”, el éxito de 2008 interpretado originalmente por Carlos Baute y Marta Sánchez.

El tema, reimaginado en clave tumbada, combina la estructura de la balada pop con elementos característicos de la música regional mexicana contemporánea.

En esta adaptación, Cornejo conserva la esencia melódica del tema original e incorpora requintos y tololoches para integrar sonoridades tumbadas.

El proyecto incluye la participación de Estilo Sin Límite, que aporta la voz femenina y establece un diálogo musical que actualiza la interpretación de Sánchez para una audiencia mexicana.

La relectura busca conectar con oyentes que crecieron con la versión de 2008, al tiempo que introduce el clásico a nuevas generaciones dentro del movimiento tumbado.