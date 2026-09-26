Miguel Bueno y Onikx estrenan “Un viaje”, una apuesta por el afrobeat romántico

Miguel Bueno une fuerzas con el productor y artista ONIKX para presentar “Un Viaje”, un nuevo sencillo de afrobeat romántico que captura la emoción de quedar completamente cautivado por alguien.

La canción habla de ese momento en el que una persona comienza a ocupar todos los pensamientos: una mirada es suficiente para acelerar el corazón, despertar ilusiones y hacerte sentir, literalmente, en otro lugar. Con una propuesta fresca y romántica, “Un Viaje” continúa la exploración de Miguel dentro del afrobeat, incorporando la visión musical de ONIKX.

La producción estuvo a cargo de Danilo Jiménez Guarin “SHERMAN” y David Sebastian Ordoñez Quintero “FINE”, mientras que SHERMAN también estuvo a cargo de la mezcla y masterización.

El sencillo llega acompañado de un videoclip grabado en Guatapé, Colombia, donde Miguel Bueno y ONIKX interpretan la canción a bordo de un bote, rodeados por el agua y el paisaje natural de la región. La estética cálida y orgánica del video complementa el carácter romántico y fresco de la canción.

“Un Viaje” llega además en un momento de expansión para Miguel Bueno, quien continúa fortaleciendo su presencia internacional tras conectar con audiencias en Colombia y España y desarrollar nuevos vínculos con mercados como Argentina y el Cono Sur.