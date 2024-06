La migraña es una de las dolencias más comunes y, al mismo tiempo, una de las más invisibilizadas.

El doctor Fernando Gracia, neurólogo del Hospital Santo Tomás, asegura que es vital entenderla como una “cefalea primaria”, es decir, un dolor de cabeza generado a partir de mecanismos internos del cerebro.

Se diferencia de otros dolores de cabeza por sus características clínicas: dolor en la mitad de la cabeza y palpitaciones en ella (a veces oprime y otras punza), nauseas, mareos, sensibilidad a la luz o el ruido de modo súbito. El malestar puede durar varias horas o hasta días, si no se previene o brinda tratamiento directo”, explica.

Por lo general, agrega, se diagnóstica cuando el paciente experimenta cuatro o cinco episodios en el año, con dichas características.

Su padecimiento se ha relacionado con una tendencia genética hereditaria y factores desencadenantes como aditivos, el consumo de alcohol (vino), olores, alimentos como el queso o el chocolate, el estrés, la menstruación, comidas retrasadas/perdidas, comorbilidades psiquiátricas, fumar, mal sueño, calor o esfuerzo físico excesivo, entre otros.

La forma no farmacológica, es decir, identificación de disparadores y su prevención, es el principal tratamiento, según el médico. “Luego vienen los medicamentos para atacar la crisis aguda de la migraña; son antiinflamatorios, aspirinas, etc. Si eso no mejora, están los triptanes”.

Según Gracia, la migraña causa discapacidad porque suele afectar la productividad y, por ende, la calidad de vida de las personas.