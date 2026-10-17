Cultura

MiCultura mantiene cerrados 14 sitios patrimoniales tras el sismo

MiCultura mantiene cerrados 14 sitios patrimoniales tras el sismo
Redacción Web
17 de octubre de 2026

Un total de 45 sitios patrimoniales y culturales se mantienen bajo seguimiento del Ministerio de Cultura (MiCultura) tras el sismo del pasado 9 de octubre. De los 38 inmuebles inspeccionados durante la primera semana, 14 permanecen cerrados, 20 tienen uso restringido y cuatro presentan daños menores o no muestran afectaciones visibles.

Las evaluaciones abarcan inmuebles de Coclé, Veraguas, Los Santos, Herrera, Panamá y Panamá Oeste, entre ellos iglesias, museos, bibliotecas, edificios históricos y centros culturales.

La directora nacional de Proyectos Especiales de MiCultura, Yamileth Stanziola, explicó que las labores incluyen inspecciones técnicas, medidas de seguridad y trabajos para estabilizar estructuras. Actualmente, en 14 sitios se ejecutan trabajos con empresas para asegurar las áreas de riesgo.

Además, siete sitios continúan en evaluación técnica en Veraguas, Los Santos y Herrera. Como parte de las medidas preventivas, se suspendieron las clases en la Escuela Alejandro Tapia Escobar, en Aguadulce, y los trabajos en el Centro Cultural Estelina Tejeira, en Penonomé.

Los equipos también trabajan en el resguardo de imágenes religiosas, retablos, colecciones y archivos, en coordinación con diócesis, municipios, el Ministerio de Educación y la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural.

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