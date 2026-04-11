MiCultura impulsa taller creativo con cubos de Rubik en la Ciudad de las Artes

El Ministerio de Cultura informó que este sábado 11 de abril se vivió una experiencia artística en la Ciudad de las Artes, a través de un taller creativo que combinó el arte y el pensamiento lógico.

Según la entidad, de la mano de Fundapromat y Latidos del Barrio, se llevó a cabo el Taller de Mosaicos con Cubos de Rubik, donde niños, jóvenes y adultos exploraron su creatividad, el pensamiento espacial y el arte de una manera única.

Asimismo, cada diseño elaborado durante la actividad reflejó talento, concentración y mucha imaginación por parte de los participantes.

Finalmente, los organizadores agradecieron a todos los asistentes por ser parte de esta actividad llena de aprendizaje y diversión.