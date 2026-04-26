Más de 800 mil personas han visitado el Casco Peatonal en su primer año

La Alcaldía de Panamá informó que la iniciativa Casco Peatonal recibió a más de 800,000 visitantes entre nacionales y extranjeros, con una derrama económica estimada en B/.15 millones.

De acuerdo con los datos, “durante estos 12 meses de operación continua, ha recibido a más de 800,000 visitantes generando una derrama económica estimada en B/.15 millones”.

El flujo de personas ha impactado sectores como el transporte, la gastronomía, el comercio local y la oferta cultural, beneficiando a restaurantes, emprendedores, artistas y operadores turísticos vinculados a la zona.

Según la información difundida, “este flujo constante de personas ha tenido un impacto directo en sectores clave como el transporte, la gastronomía, el comercio local y la oferta cultural”.

El balance también destaca la realización de actividades y espacios durante este primer año, entre ellos la Noche en Blanco, así como la creación de la Calle de los Sombreros y la Calle de las Molas, además de la apertura de nuevos espacios como La Playita.

El informe señala que “el proyecto no solo ha revitalizado una zona emblemática, sino que también ha reafirmado su posicionamiento como un hub cultural y turístico”.